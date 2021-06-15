У столиці Туреччини затопило вулиці та будинки

В результаті рясних опадів у кількох районах столиці Туреччини були затоплені вулиці, житлові та офісні приміщення, сільськогосподарські угіддя, повідомляє Укрiнформ.

Найбільше через негоду постраждали райони Єнімахалле, Батікент, Єрьяман, Кечіорен, Сінджан.

В результаті затоплення вулиць рух було ускладнено або перекрито, припарковані транспортні засоби опинилися у воді, рівень якої не дозволяв господарям автомобілів до них дістатися.

Підхід до деяких будинків і офісних приміщень був заблокований через високий рівень води.

Швидкість вітру досягала 40 км/ч. У кількох районах сильні пориви вітру зламали дерева, в Кечіорені впав телефонний стовп. В районі Єрьяман пройшов град.

Комунальні служби міста продовжують очищення вулиць і почали відкачувати воду на окремих ділянках.