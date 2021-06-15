Про наявність яких проблем зі здоров'ям кажуть "синці" під очима

Чи бувало у вас таке, що кілька днів поспіль ви прокидалися вранці, йшли в ванну, дивилися на себе в дзеркало і злякано робили крок назад? Якщо ви регулярно бачите у своєму відображенні темні кола під очима і сіру шкіру, то це серйозний привід, щоб звернутися до лікаря, повідомляє GreenPost.

За словами імунолога Ксенії Бочарової, наявність темних кіл або синців під очима може говорити не тільки про те, що людина не виспалась або багато випила перед сном, але про наявність у неї серйозних проблем зі здоров'ям.

Перевірте печінку!

Найчастіше, за словами медика, темні кола під очима видають проблеми з печінкою або нирками. На це можуть вказувати і інші ознаки: якщо пустує печінка, то шкіра набуває жовтого відтінку, а якщо нирки - то до вечора сильно набрякають ноги і руки. У будь-якому випадку, виявивши у себе неприємні симптоми, варто записатися на прийом до дільничного терапевта. А вже він далі вирішить до якого фахівця вас направити для уточнення діагнозу.

Іноді кола може давати сильна гіпоксія - кисневе голодування тканин організму. Як правило, до цього призводить брак життєво важливих мікроелементів. Наприклад, заліза або селену.

Коли хвилюватися не варто?

Ксенія Бочарова стверджує, що в ряді випадків темні кола є звичайним явищем і не є наслідок розвитку небезпечних хвороб. На її думку, на перетворення зовнішності впливає вік і несприятлива екологічна обстановка. Виявляється, чим старша людина, тим тонша стає шкіра під очима. Через це вона набуває темне забарвлення. Однак, навіть припускаючи, що в усьому винна фізіологія, не варто зволікати з візитом до лікаря.