Миколаївський морський порт скоротив перевалку вантажів

Миколаївський морський порт у січні-травні 2021 року скоротив перевалку вантажів на 20,3% до аналогічного періоду 2020 року - до 10 млн тонн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, за вказаний період порт скоротив перевалку експортних вантажів на 28,5% в порівнянні з січнем-травнем минулого року - до 7,03 млн тонн, збільшив перевалку імпортних - на 11,2%, до 2,48 млн тонн, транзитних - на 20% до 113,98 тис. тонн, скоротив перевалку каботажних на 2,7% - до 381,97 тис. тонн.

Перевалка наливних вантажів у Миколаївському морпорту за п'ять місяців 2021 року скоротилася на 4,6% - до 1,4 млн тонн, сухих сипучих вантажів - на 24,7% до 7,25 млн тонн, тарно-штучних - на 6,9%, до 1,35 млн тонн.