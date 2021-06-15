Зеленський пояснив американцям, чому їх повинна хвилювати війна на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією може прийти в будинки американців, повідомляє Укрiнформ.

"За кілька днів до саміту Президента США Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна, під час якого Україна буде займати одне з перших місць порядку денного, - зазначають автори репортажу , - Ми запитали Зеленського, чому простих американців повинен хвилювати конфлікт в його країні, яка знаходиться за тисячі миль від їх власної".

"Вона (війна з РФ) може прийти завтра до їхніх домівок", - сказав він.

Це може здатися надуманим, розмірковують журналісти, але на думку експертів, російські хакери використовують Україну як випробувальний полігон, зокрема, для атак на її енергосистему, щоб потім застосувати подібну тактику в США.

За їхніми спостереженнями, Зеленський, як і багато українців, вважає, що Путін має неоімперські амбіції щодо Росії, щоб знову контролювати своїх сусідів.