В НБУ назвали чотири чинники для зростання гривні

В Україні курс гривні до долара зміцнився завдяки чотирьом головним факторам. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник голови Ради Нацбанку України Василь Фурман, повідомляє Україна 24.

"Сьогодні ми спостерігаємо цілу низку факторів, які позитивно впливають на посилення курсу української гривні. Це передусім зростання цін на сировинних ринках з одного боку, хоча з іншого боку треба говорити про те, що в нас збільшується імпортна складова… Другий фактор, чому гривня посилюється – це продаж українцями долара. Сумарно з початку року було продано більше ніж на мільярд доларів. Третій фактор – це нерезиденти, попит на внутрішні облігації державної позики…