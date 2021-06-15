Шарій планує зімітувати власне викрадення, – інсайд

Проросійський політичний блогер Анатолій Шарій може інсценувати власне викрадення, пише інсайдерський Telegram-канал "Картковий офіс".

За інформацією джерела, блогер зникне на кілька днів з публічної площини, паралельно запустивши слух, що його викрали, як колишнього українського суддю Миколу Чауса.

Дружина Шарія Ольга також повинна "зникнути", попередньо написавши "тривожну публікацію", впевнені інсайдери.