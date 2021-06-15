Шарій планує зімітувати власне викрадення, – інсайд
Проросійський політичний блогер Анатолій Шарій може інсценувати власне викрадення, пише інсайдерський Telegram-канал "Картковий офіс".
За інформацією джерела, блогер зникне на кілька днів з публічної площини, паралельно запустивши слух, що його викрали, як колишнього українського суддю Миколу Чауса.
Дружина Шарія Ольга також повинна "зникнути", попередньо написавши
"тривожну публікацію", впевнені інсайдери.
"Поки не зрозуміло, навіщо це блогеру: можливо, хоче стривожити українську владу, а може бути, збирається спливти в Росії", – резюмують автори телеграм-каналу.