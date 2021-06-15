У Франції почалася COVID-вакцинація підлітків

Французька влада з 15 червня розширила програму вакцинації від коронавірусу на підлітків віком 12-18 років, повідомляє Європейська правда.

Вакцинація проводитиметься тільки з дозволу обох батьків та згоди неповнолітнього, під час ін’єкції має бути обов’язково присутній хоча б один із батьків.

Потенційно вакцину можуть отримати понад 3,5 мільйона осіб. Влада пояснила своє рішення бажанням збільшити охоплення щепленнями, щоб максимально обмежити поширення вірусу.

Загалом в країні принаймні першу дозу отримали вже понад 50% дорослого населення – близько 27 млн осіб, а понад 12 млн завершили вакцинацію.