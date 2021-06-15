Модернізація БМП-1: які варіанти є та наскільки вони реальні

У найближчі роки в Україні вже не з'явиться нова бойова машина піхоти, на яку будуть масово міняти нинішній парк БМП-1, повідомляє Ділова столиця.

Хоча командування ЗСУ періодично заявляє про те, що модернізована БМП-1 буде залишатися на озброєнні ще мінімум 20 років, а БМП-2 не потрібна зовсім, приватні й державні контори із завзятістю, гідною кращого застосування, продовжують викочувати все нові й нові "перспективні БМП" , ймовірно, в надії, що вітер зміниться. Спробуємо розібратися з основними такими проєктами, наскільки вони можуть бути реалізовані в сучасних умовах. Забігаючи наперед, скажемо, що всі вони існують вже кілька років, причому в кращому випадку в якості досліджуваного прототипу, в гіршому — у вигляді масштабної моделі або ескізу.

БМП-У

Саме до таких належить БМП-У від ДП "ХКБМ". Хоча промальовування машини гуляють інтернетом досить давно, проте деякі деталі проєкту стали відомі тільки недавно з інтерв'ю начальника організаційно-аналітичного сектора підприємства Сергія Стрімовського.

За його словами, нова броньована машина промальована інженерами підприємства навколо дизельного двигуна потужністю 734 к. с. (по всій видимості, іноземного походження) і автоматичної трансмісії. Основне озброєння стандартне для легкої бронетехніки останнього часу — бойовий модуль БМ-3М "Штурм" з 30-мм гарматою, 7,62-мм кулеметом, 30-мм гранатометом і ПТРК "Бар'єр".

За словами виробника, екіпаж нової бойової машини становить три людини, а десант — вісім. Бойова маса БМП-У з базовим рівнем захисту складе 25 т, а з додатковим захистом — до 30 т. Максимальна швидкість руху становить 70 км/год, а запас ходу — 600 км.

"Фішкою" машини оголошені керамічні панелі додаткового захисту і кругова система огляду на основі зовнішніх камер. При цьому абсолютно незрозуміло, на якій саме базі харків'яни збираються будувати нову БМП. Якщо на абсолютно новому шасі, якого ще не існує, то тут терміни появи дослідного екземпляра зсуваються відразу на кілька років, а про державні випробування і говорити нема чого, що в нинішніх умовах є неприйнятним для обороноздатності країни з будь-якої точки зору.

"Кевлар-Е"

Прототип ще однієї бойової машини піхоти від приватного виробника "Укрінмаш" — "Кевлар-Е" — буде представлений на виставці "Зброя і безпека — 2021". Тут інженери прямо говорять про те, що в основі нового продукту лежить шасі САУ 2С1 "Гвоздика" — ходова частина й компонування корпусу залишилися без змін. Шляхом відсутності досить габаритної броненакладки бойова машина піхоти при екіпажі в три людини зможе перевозити шість десантників в повному озброєнні. Стандартно планується встановлювати згаданий вище бойовий модуль «Штурм».

Раніше виробник говорив про оснащення "Кевлар-Е" полегшеним динамічним захистом "Ракетка" й комплексом активного захисту "Шершень", однак на фото дослідного зразка, який буде представлений на виставці, вони відсутні. Досить слабке базування корпусу "Гвоздики" інженери планують посилити коштом додаткової керамічної броні.

Цей проєкт хороший тим, що обслуговування САУ 2С1 "Гвоздика" добре освоєно в військах — не доведеться нічого винаходити й перебудовувати в логістиці. Проблема в іншому — у відсутності корпусів для перероблювання. До початку війни на Донбасі в ЗСУ було всього близько 300 "Гвоздик" і після зазнаних збитків та початку формування нових підрозділів їх довелося докуповувати в Східній Європі. Тобто достатку для масового перероблення просто немає, а їх парк в країнах колишнього Варшавського договору дуже малий.

Варіанти для БМП-1

Є ще як мінімум два варіанти перспективних БМП від приватних виробників на базі легкоброньованого артилерійського тягача МТ-ЛБу: "Плавець" від "Техімпекс" і "ТУР" від компанії "Корт", але їх навряд чи варто розглядати як реалістичний варіант, бо по суті основа такої машини — це звичайний всюдихід з бронею, яка захищає тільки від куль калібру 7,62 мм і осколків. А застосування кевларової внутрішньої підкладки та протикумулятивних екранів тільки частково розв'язує цю проблему.

На тлі цього варто оцінити програму модернізації парку БМП-1. Судячи з усього, військові ще не визначилися з цим остаточно. Так, у квітні нинішнього року в ЗМІ з'явилися кадри, які журналісти назвали "завершальним етапом державних випробувань" модернізованої БМП-1 від ДП "Житомирський бронетанковий завод". Основна відмінність від стандартних машин — це новий бойовий модуль БМ-5 "Спис" від "Техімпексу", який уніфікований з армійськими та флотськими бойовими модулями типу "Штурм" та "Парус". Його озброєння виключно вітчизняного виробництва: 30-мм гармата ЗТМ1, 30-мм автоматичний гранатомет, 7,62-мм кулемет КТ-7,62 і дві пускові установки ПТУР "Бар'єр".

Водночас на початку червня з'явилася інформація про варіант модернізації БМП-1 від ДП ХКБМ з бойовим модулем БМ-7 "Парус". В цілому його озброєння аналогічно БМ-5 "Спис", однак відрізняється оптико-телевізійним прицільним комплексом. А ще він вже відпрацьований у виробництві та встановлюється на машини БТР-4, які перебувають на озброєнні.

Який з варіантів в кінцевому підсумку стане остаточним, на сьогодні сказати не можна. Тим більше що ще влітку 2020 року на полігоні в Гончарівську (Чернігівська область) військові відпрацьовували ще як мінімум два варіанти з іншими бойовими модулями — КБА-105 "Шквал" і "Стилет"...