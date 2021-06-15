Таран заявив про готовність до нового рівня співпраці з НАТО

Україна вже готова до нового рівня співпраці, який буде передбачати швидшу інтеграцію країни в архітектуру безпеки НАТО. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, коментуючи підсумкове комюніке саміту Альянсу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Заяви конструктивні, але ми вже готові до нового рівня співпраці, який буде передбачати більш швидку інтеграцію України в архітектуру безпеки Альянсу. Розраховуємо на розуміння з боку партнерів, що надання в найближчій перспективі Плану дій щодо членства стало б гарантією незворотності руху України до своєї стратегічної мети, закріпленої в Основному законі держави - європейської та євроатлантичної інтеграції", - цитує слова Тарана прес-служба Міністерства оборони України у вівторок.

Міністр підкреслив, що вітає заяву лідерів Альянсу, яким підтверджується рішення, прийняте в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО про те, що Україна стане членом Альянсу.

"Геополітично важливо, що наша держава продовжує залишатися на порядку денному Альянсу. Вдячні НАТО за взаємодію і політику" відкритих дверей ". Наше партнерство є вкрай важливим. Ми відчуваємо підтримку організації в протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивні політика і дії Росії, що є серйозним викликом для міжнародного миру і стабільності. Альянс був і залишається нашим надійним союзником в питаннях безпеки", - зазначив Таран.

Як повідомлялося, 14 червня в ході саміту НАТО в Брюсселі лідери Альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО з Планом дій щодо членства, констатуючи, що Київ повинен просуватися вперед на шляху реформ і повністю використовувати вже наявні у нього інструменти для досягнення членства.