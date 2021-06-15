Медведчук оскаржив в ЄСПЛ дії української влади

Нардеп від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук оскаржив в ЄСПЛ незаконні дії української влади.

Про це повідомив його колега по партії Ренат Кузьмін на своїй Facebook-сторінці.

Так, згідно з твердженнями Кузьміна, Медведчук "звинуватив чинний режим в політичній мотивації його кримінального переслідування, в грубому порушенні права на справедливий суд, а також в порушенні права на свободу і особисту недоторканність".

Кузьмін також припустив, що рішення ЄСПЛ нескладно передбачити, особливо якщо брати до уваги останню заяву Верховного Комісара ООН з прав людини "про грубі порушення, допущені українською владою при закритті пов'язаних з Медведчуком опозиційних телеканалів".