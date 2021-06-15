Київський центр вакцинації не працюватиме на вихідних

У КМДА поінформували, що центр масової вакцинації від COVID-19 на базі МВЦ у Києві цього тижня замість вихідних буде працювати у четвер і п’ятницю — 17 і 18 червня відповідно, повідомляє Новое время.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко розповіла про причини зміни графіка роботи центру.

“Ми вирішили цього тижня перенести масову вакцинацію з вихідних на четвер та п’ятницю. Це пов’язано, по-перше, з тим, що цими вихідними кількість охочих щеплюватися зменшувалася після обіду. Тож, маючи три вихідні, ми очікуємо ще меншу кількість людей. По-друге, ми хочемо дати перепочити нашим медичним працівникам, які нині працюють 7 днів на тиждень. По-третє, місто хоче протестувати роботу центру масової вакцинації саме в будні, аби зрозуміти доцільність його роботи протягом всього тижня”, – пояснила Старостенко.

Вона додала, що киян вже проінформували про зміни в роботі центру вакцинації у МВЦ через додаток Helsi й SMS.

29-30 травня перші центри масової вакцинації відкрилися у Києві, Львові та Одесі. 6 червня їх запустили ще в семи містах. Зокрема, в Києві в суботу та неділю, 5-6 червня, в пункті вакцинації щеплення робили і тим, хто отримав запрошення на вакцинацію, і тим, хто зареєструвався в додатку "Дія", але запрошення не дочекався.

З 12 червня запустили ще 30 центрів вакцинації в 14 регіонах України.