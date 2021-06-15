Маск одним постом повернув біткоїн до зростання

Біткоїн після серії драматичних падінь повернувся до стабільного зростання курсу. Криптовалюта піднялася в ціні вище 40 тис. доларів за монету після того, як засновник Tesla Ілон Маск роз'яснив позицію компанії з питання оплати в біткоїнах, повідомляє Сьогодні.

Маск в обговореннях під одним з постів в Twitter поставив умову, за якої Tesla знову запустить продажу авто за біткоїни. Цією умовою виявився перехід близько 50% майнерів біткоїна на поновлювані джерела електроенергії.

"Коли з'явиться підтвердження розумного (близько 50%) використання чистої енергії майнерами з позитивною тенденцією на майбутнє, Tesla відновить роботу з біткоїнами" , – написав Маск.

Пост Ілона Маска

При цьому, за даними Центру альтернативних фінансів Кембриджського університету (CCAF), близько 40% майнерів вже використовують виключно зелену енергію. Відповідно, для відновлення прийому оплати Tesla за біткоїнах лишилося перевести ще 10% майнерів на еко-електроенергію.

В результаті вранці 15 червня біткоїн торгувався по 40,2 тиc. доларів. При цьому протягом доби курс короткочасно піднімався вище 41 тис. доларів. Добове зростання в цілому склало майже 3%. Капіталізація головної криптовалюти, за даними CoinDesk, зросла до 756 млрд доларів.

Курс біткоїна 15 червня

Нагадаємо, біткоїн почав сильно дешевшати в другій половині травня. В цілому за місяць біткоїн впав на 37%. Спочатку причиною падіння курсу стала саме відмова Tesla від використання біткоїнів у якості платіжного засобу через екологічні ризики.