За добу в Україні зробили понад 50 тис. щеплень

За минулу добу, 14 червня, в Україні від коронавірусної інфекції вакциновано 50 057 осіб, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Першу дозу отримали 28 100 осіб, повністю імунізовані 21 957.

Протягом доби працювали 448 мобільних бригад і 755 пунктів вакцинації.

До листа очікування вакцинації записалися 692 404 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 768 556 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 507 801 особа, повністю імунізовані й отримали 2 дози – 260 755 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 768 556 щеплень.