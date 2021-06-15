Названі частини курки, які шкідливі для організму

Домашня птиця - один з найпопулярніших продуктів, але мало хто знає, що деякі частини курки краще не використовувати в їжу. Особливо якщо несучка була вирощена на птахофабриці, а не жила на фермі, повідомляє Російська газета.

"Якщо в курку потрапляють якісь паразити або її напихають якимись хімікатами, в першу чергу страждають внутрішні органи. Як правило це тельбухи, вони найнебезпечніші", - розповів експерт по здоровому харчуванню Сергій Синіцин.

Тому варити такі продукти краще в двох водах, що зробить блюда безпечними і красивими.

До речі, на думку лікарів, темне куряче м'ясо зазвичай вважається більш шкідливим тому, так як в районі гомілок і стегенець птиці у великій кількості "відкладаються" гормони і антибактеріальні препарати. Подібні "добавки" часто використовуються для прискореного зростання курки. Не рекомендується їсти курячу шкіру, так як в ній багато жиру і вона є місцем скупчення бактерій. Багато паразитів зустрічаються в легенях птиці, і при цьому бактерії стійкі до високої температури.

Як вважає гастроентеролог Інна Мазько: при виборі курячого м'яса віддавати перевагу грудях, так як це дієтичний продукт і в білому м'ясі накопичується менше хімічних речовин.