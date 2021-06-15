Стали відомі теми саміту РФ-США в Женеві
Помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив теми саміту РФ-США в Женеві, а також розкрив деталі організаційних питань.
Про це повідомляє Telegram-канал РІА Новини.
Згідно з відомостями Ушакова, переговори будуть складатися з трьох частин - вузької і двох розширених з перервою на чай-каву. На зустрічі будуть присутні Лавров і Блінкен, а також перекладачі.
Помічник президента підкреслив, що поки сторони не досягли домовленості про спільну прес-конференцію. Також неузгодженим поки залишається питання по підсумковим документам, ясність буде до вечора 15-го числа.
Повідомляється, що на основному порядку денному будуть обговорювати такі теми:
- стратстабільність, пандемію, боротьбу з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, клімат і Арктику;
- питання України, Сирії, Лівії, Афганістану і Карабаху;
- невирішені питання двосторонніх відносин, затримання росіян в третіх країнах, робота диппредставництв;
- можливо, США можуть підняти тему Навального, не виключено обговорення Білорусі.
Відзначимо, що, за словами Ушакова, після саміту запланована зустріч з президентом Швейцарії.
Крім того, помічник президента заявив, що
"є настрій в разі рішення президентів на повернення послів до Москви і Вашингтона".