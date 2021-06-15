Стали відомі теми саміту РФ-США в Женеві

Помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив теми саміту РФ-США в Женеві, а також розкрив деталі організаційних питань.

Про це повідомляє Telegram-канал РІА Новини.

Згідно з відомостями Ушакова, переговори будуть складатися з трьох частин - вузької і двох розширених з перервою на чай-каву. На зустрічі будуть присутні Лавров і Блінкен, а також перекладачі.

Помічник президента підкреслив, що поки сторони не досягли домовленості про спільну прес-конференцію. Також неузгодженим поки залишається питання по підсумковим документам, ясність буде до вечора 15-го числа.

Повідомляється, що на основному порядку денному будуть обговорювати такі теми:

стратстабільність, пандемію, боротьбу з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, клімат і Арктику;

питання України, Сирії, Лівії, Афганістану і Карабаху;

невирішені питання двосторонніх відносин, затримання росіян в третіх країнах, робота диппредставництв;

можливо, США можуть підняти тему Навального, не виключено обговорення Білорусі.

Відзначимо, що, за словами Ушакова, після саміту запланована зустріч з президентом Швейцарії.