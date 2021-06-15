Знайдений несподіваний спосіб лікування міокарда

Відкриття, яке, на думку вчених, допоможе вдосконалити лікування серцевої недостатності, зробили фахівці Національного дослідницького університету "МІЕТ" (НДУ МІЕТ) в складі наукового колективу. За словами авторів, отримані дані дозволять перетворити звичайні помпи для штучного кровообігу в інструмент для терапії та діагностики серця, повідомляє РИА Новости.

Серцева недостатність - одне з найбільш поширених серцево-судинних захворювань. У важких випадках цієї хвороби, як правило, застосовується пересадка серця, однак ряд проблем змушує шукати інші шляхи лікування: очікування донорських органів може займати кілька років, а після операції організм може відкинути нове серце, в зв'язку з чим буде потрібно дорога терапія і постійні обстеження.

Сьогодні, за словами вчених НДУ МІЕТ, активно розвивається альтернатива цієї небезпечної процедури - імплантація пристрою допоміжного кровообігу. Якщо серце не здатне само прокачати обсяг крові, що надходить, такій пристрій забезпечую її перекачування від лівого шлуночка в аорту.

Дослідники виявили відповідність між параметрами електричного струму в таких апаратах і роботою серцевого м'яза (міокарда), до якої вони підключаються. Дослідження опубліковане в журналі Applied Sciences (Switzerland).

За їх словами, це дозволить перетворити просту помпу в інструмент для діагностики й навіть для тренування серця. У деяких пацієнтів міокард, як пояснили вчені, здатний відновити нормальну роботу. Можливість гнучко налаштовувати потужність штучної помпи допоможе створити для серцевого м'яза саме те навантаження, яке дасть оптимальний терапевтичний ефект.

"При значних поліпшеннях відбувається повне відновлення функції серця, пристрій допоміжного кровообігу може бути видалено. Впровадження нашого методу повинно привести до помітного зростання числа видужали пацієнтів - поки що це близько трьох відсотків хворих зі штучним кровообігом", - зазначив Телишев.

Відкриття актуально для будь-яких систем допоміжного кровообігу як російських, так і закордонних, повідомили вчені.