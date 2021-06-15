Катерина Кухар приголомшила вишуканим образом

Українська прима-балерина Катерина Кухар вже рік перебуває на посаді директора Київського державного фахового хореографічного коледжу. Знаменитість провела перший випускний концерт. Для урочистої події вона обрала вишуканий піджак кольору фуксії з чорною вишивкою, повідомляє 24 Канал.

Святковий концерт відбувся в Національній опері України. Серед глядачів у залі були керівники різних театрів України, посли з Німеччини, Австрії, Іспанії, Канади, Індії та інших країн. Катерина Кухар вийшла на сцену в елегантному образі та зачарувала присутніх бездоганним зовнішнім виглядом.

Вишуканий образ Катерини Кухар на випускному

Танцівниця постала перед камерами в обтислій чорній сукні довжини міді, поверх якої одягнула вишуканий піджак кольору фуксії з чорною вишивкою від української дизайнерки Юлії Магдич. Таке вбрання танцівниця поєднала з прозоро-чорними туфлями-човниками на високих підборах. Це вперше, коли Кухар вийшла на сцену Національної опери України не в пуантах, а на шпильках.

Катерина Кухар у піджаку кольору фуксії / Фото пресслужби

Катерина поділилася, що вона вперше була на сцені Національної опери України як керівник коледжу. Для неї це велика відповідальність. ﻿Кухар зізналася, що їй легше було самій вийти на сцену та станцювати, оскільки вона дуже хвилювалася за своїх учнів.