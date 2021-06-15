Катерина Кухар приголомшила вишуканим образом
Українська прима-балерина Катерина Кухар вже рік перебуває на посаді директора Київського державного фахового хореографічного коледжу. Знаменитість провела перший випускний концерт. Для урочистої події вона обрала вишуканий піджак кольору фуксії з чорною вишивкою, повідомляє 24 Канал.
Святковий концерт відбувся в Національній опері України. Серед глядачів у залі були керівники різних театрів України, посли з Німеччини, Австрії, Іспанії, Канади, Індії та інших країн. Катерина Кухар вийшла на сцену в елегантному образі та зачарувала присутніх бездоганним зовнішнім виглядом.
Вишуканий образ Катерини Кухар на випускному
Танцівниця постала перед камерами в обтислій чорній сукні довжини міді, поверх якої одягнула вишуканий піджак кольору фуксії з чорною вишивкою від української дизайнерки Юлії Магдич. Таке вбрання танцівниця поєднала з прозоро-чорними туфлями-човниками на високих підборах. Це вперше, коли Кухар вийшла на сцену Національної опери України не в пуантах, а на шпильках.
Катерина поділилася, що вона вперше була на сцені Національної опери України як керівник коледжу. Для неї це велика відповідальність. Кухар зізналася, що їй легше було самій вийти на сцену та станцювати, оскільки вона дуже хвилювалася за своїх учнів.
"Напередодні концерту я від ранку до пізнього вечора була в коледжі, 12 годин. В день концерту прокинулася о 6 ранку, бо потрібно було вирішити багато питань, щоб свято для дітей відбулося", – розповіла прима-балерина.