Створена несприйнятлива до злому квантова мережа

Інженерам Toshiba вдалося відправити квантову інформацію через оптичне волокно довжиною 600 кілометрів і встановити новий рекорд. Про це повідомляється на сайті японської корпорації, повідомляє Лента.Ру.

У звіті говориться, що завдяки новій технології, яка стабілізує коливання в навколишньому середовищі, фахівцям вдалося продемонструвати передачу квантових бітів (кубітів) на відстані в сотні кілометрів. На основі даного винаходу вчені можуть розробити мережу нового покоління, по якій можна буде безпечно передавати дані між містами і цілими країнами.

Передана по оптоволокну інформація зашифрована за допомогою технології квантового розподілу ключів (QKD). Інженери відзначили, що для створення ключів шифрування протокол використовує квантові мережі, які практично несприйнятливі до злому. У разі проникнення в мережу обидві сторони будуть попереджені. Це означає, що користувачі і корпорації можуть ділитися цінними даними на величезних відстанях, не побоюючись витоку.

До недавнього часу передача кубітів по оптоволоконним мережам була обмежена невеликою протяжністю мережі. Невеликі зміни в навколишньому середовищі, як коливання температури, можуть викликати розширення або стиснення кабелю і знищення інформації. Щоб мінімізувати можливі перешкоди середовища, інженери Toshiba розробили метод, званий двухдиапазонной стабілізацією. У цьому випадку дані відправляються за допомогою двох сигналів - перший компенсує швидко мінливі флуктуації, другий використовується для більш точного налаштування фази. Таким чином можна якісно передавати дані на відстані до 600 кілометрів.

"Завдяки новим методам, які ми розробили, подальше розширення відстані зв'язку для QKD все ще можливо, і наші рішення також можуть бути застосовані до інших протоколах і додатків квантової зв'язку", - зауважив науковий співробітник Toshiba Europe Мірко Пітталуга (Mirko Pittaluga).

У планах компанії протягнути безпечну надшвидкісну магістраль, яка об'єднує Лондон, Париж, Брюссель, Амстердам і Дублін.

Кубіт - найменша одиниця інформації в квантовому комп'ютері, що використовується для квантових обчислень. В кінці травня Google оголосила, що створить квантовий комп'ютер за кілька мільярдів доларів. Новий пристрій дозволить виконувати обчислення, на які сучасний комп'ютер витратить 10 тисяч років, за три з половиною хвилини.