Кандидат у канцлери Німеччини прокоментував "СП-2"

Кандидат у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет вважає необхідним газопровід "Північний потік-2" для його країни. Але вважає, що він не повинен шантажувати Україну, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, це економічний проєкт, він потрібен для енергопостачання.

"І завжди існувала умова: не повинно бути геополітичних втрат для України. Цей трубопровід не повинен бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, або країни Балтії, або Польщу" , - заявив Лашет.

Він повідомив, що магістраль запрацює в цьому році.

"І коли почнеться транспортування газу, необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України. І така домовленість існує на європейському рівні" , - повідомив він.

Говорячи про транзит газу, він зазначив, що вирішення завжди видаються на певний час.