Медузи є, туристів мало: ситуація на українських курортах

Чиста вода, спекотне сонце, піщаний пляж та комфортний готель – запорука вдалого відпочинку. Українці все частіше обирають тур у сонячні країни закордоном, адже влітку в 2021 році погода на Чорному і Азовському морях прохолодна, щоб купатися і засмагати, повідомляє Обозреватель.

В Україні туристи жаліються на захмарні ціни, дощ й холодне море цьогоріч. Далі відео відпочивальників, які приїхали на Азовське море. У деяких частинах узбережжя вже у червні з'явилися медузи.

У Бердянську 13 червня туристи знаходили зграї маленьких медуз на Азовському узбережжі. На Youtube-каналі PRO Бердянськ показали кілька морських жителів, яких знайшли уздовж берегової лінії міста. Місцеві та відпочивальники обговорюють медуз в соцмережах, адже зазвичай вони з'являлися в морі ближче до серпня. У червні температура повітря поблизу Середньої коси коливається від +20 до +25 градусів, також можливий короткочасний дощ. Вода прогрілася до +22 градусів.

В місті Генічеськ на пляжі Генічеської Гірки вода нагрілася до +23 градусів. Цю частину Азовського узбережжя називають "дитяче море", адже тут на відстані 50 – 100 метрів від берега глибина моря не більше 1,5 метра. Медуз на Арабатській стрілці немає.

Територія Генгірки підходить для відпочинку з дітьми, адже на березі є безліч розваг з надувними гірками та батутами. Місцеві катають туристів на "бананах", катамаранах та інших атракціонах. Погода на початку літа тепла, але вітряна. У червні температура повітря коливається від +18 до +25 градусів.