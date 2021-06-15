Вірастюк склав присягу нардепа під крики "Ганьба"

Український спортсмен Василь Вірастюк ("Слуга народу") склав присягу народного депутата України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про визнання Вірастюка народним депутатом.

Складання Вірастюком присяги відбувалося під крики "Ганьба" від деяких представників опозиції.

Як повідомлялося, 22 квітня ЦВК офіційно визнала перемогу Василя Вірастюка на додаткових виборах до парламенту в окрузі №87, що відбулися 28 березня. 2 травня Велика палата Верховного Суду частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка та визнала протиправними дії ЦВК зі встановлення результатів виборів. Також суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів і Вірастюка визнано переможцем.

ЦВК 19 травня, враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного Суду, ухвалила рішення про визнання Вірастюка обраним за результатами додаткових виборів без урахування результатів голосування на шести дільницях, на яких за результатами повторного підрахунку голосів було встановлено невідповідність кількості бюлетенів за кандидата Шевченка.

Верховний Суд на засіданні 23 травня скасував протокол ЦВК України від 19 травня 2021 року про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі №87 і визнання Вірастюка обраним депутатом.

ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду, яким скасовано протокол ЦВК від 19 травня 2021 року про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі №87 і визнання Вірастюка обраним депутатом.

Велика палата Верховного Суду 5 червня залишила в силі протокол ЦВК про результати виборів.