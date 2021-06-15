ДБР порушило кримінальне провадження проти нардепа від "СН"

Державне бюро розслідувань 3 червня порушило кримінальне провадження проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олега Семінського, повідомляє РБК-Украина.

Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме привласнення частини прибутку газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування" в період перебування на посаді голови правління компанії.

Така інформація міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

18 березня екс-міністр транспорту України Микола Рудьковський звернувся до ДБР із заявою про те, що Олег Семінський не мав жодних правових підстав виводити кошти з "Нафтогазвидобування", оскільки не був акціонером компанії, а робив це для власного незаконного збагачення.

Спочатку Державне бюро розслідувань відмовилося внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і почати досудове розслідування щодо нардепа.

Однак Рудьковський звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР.

27 квітня Шевченківський районний суд задовольнив скаргу та зобов'язав ДБР невідкладно внести до ЄРДР відомості про злочин, вчинений Семінським, та розпочати досудове розслідування.