Лоукостер із Саудівської Аравії відкрив продаж квитків до Львова

Лоукостер Flynas із Саудівської Аравії відкрив продаж квитків на прямі рейси Ер-Ріяд - Львів, повідомляє Avianews.

Авіакомпанія почне польоти за цим маршрутом уже з 3 липня. Літати буде два рази в тиждень - щовівторка і щосуботи.

У систему бронювання рейси внесені до 31 серпня включно.

Мінімальна ціна авіаквитків Львів-Ер-Ріяд в обидві сторони починається від 2644 саудівських ріалів, що є еквівалентом $ 705.

У цю вартість входить тільки перевезення одного місця ручної поклажі з габаритами до 56х36х23 см і вагою до 7 кг. Провезення багажу, харчування і вибір місця оплачуються додатково.

Висока вартість пояснюється відсутністю конкуренції і тим, що тривалість перельоту становить 5,5 годин.

Додатково іноземні громадяни після прильоту в Саудівську Аравію повинні провести 7 днів у карантині в готелях, які визначені урядом, а також здати два ПЛР-тести на коронавірус на місці - один після прильоту, другий - на 6-й день.

Flynas пропонує такі карантинні пакети за ціною от 2000 саудівських ріалів ($ 530). Ціна залежить від міста, в яке прилітає пасажир, і типу готелю. Можна вибрати готелі категорії 3 зірки, 4 зірки або 5 зірок.

Розклад рейсів Ер-Ріяд - Львів - Ер-Ріяд Flynas:

Ер-Ріяд 13:40 → Львів 18:50, вівторок, субота

Львів 19:40 → Ер-Ріяд 1:10, вівторок, субота

Лоукостер Flynas вийшов на український ринок 11 червня, відкривши рейси з Ер-Ріяда в київський аеропорт Бориспіль. Цей маршрут спочатку буде обслуговуватися три рази в тиждень зі збільшенням частоти до щоденної.