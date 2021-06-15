Топ-11 лучших депозитов в долларах США сроком на 1 год

Prostobank.ua исследовал условия размещения вкладов в долларах США сроком на 1 год. В исследованиях участвовали все депозиты, с любой выплатой процентов и независимо от возможности пополнения или частичного снятия с вклада, повідомляє Prostobank.ua.

Аналитики исследовали депозитные предложения более 15 наиболее крупных украинских банков.

По состоянию на 07.06.2021 исследуемые вклады предлагает 21 банк. Средняя ставка по таким депозитам составляет 0,66 % годовых. Общее количество депозитных программ на указанный срок - 142.

Максимальную доходность по исследуемым вкладам предлагает Коммерческий Индустриальный Банк - 3,00 % годовых по вкладу "Максимальный доход". Ниже в таблице отобраны по одному лучшему предложению от банка (с точки зрения стоимости) для упомянутых условий.

Топ-11 лучших депозитных программ в долларах США на 1 год

В рейтинг попали все вклады с любой выплатой процентов, а также и независимо от возможности пополнения или частичного снятия с вклада на 07.06.2021 г.

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Тенденция изменений средней процентной ставки для депозитов в долларах США сроком на 1 год в текущем году отображена на следующем графике: