В "ЛНР" оголосили військові збори для резервістів

В "ЛНР" вирішили провести чергові військові збори резервістів, посилаючись на донбаські ЗМІ та указ "глави" невизнаної республіки Леоніда Пасічника, повідомляє Вести.

"З метою підготовки та вдосконалення навичок громадян, які перебувають в запасі, приписаних до складу резервних формувань на відповідні військові посади, <...> постановляю Народній міліції ЛНР (самоназва НВФ "ЛНР" – прим. ред.) організувати й провести військові збори громадян, які перебувають в запасі, в період: з 15.06.2021 по 19.06.2021; з 22.06.2021 по 26.06.2021; з 29.06.2021 по 03.07.2021", – сказано в" документі ".

Всього планують закликати 323 особи, які приписані до складу резервних формувань.