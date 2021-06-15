Президент ветував закон, що послабляє відповідальність за брехню в деклараціях

Володимир Зеленський повернув до ВР зі своїми пропозиціями закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, УКУ щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", який парламент прийняв 3 червня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зеленський ініціював цей проект закону для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Тим часом при розгляді зазначеного документа в сесійній залі Верховної Ради депутати внесли зміни до порядку декларування відомостей про рухоме і нерухоме майно, що знаходиться у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта. Відповідно до поправок, такі об'єкти вказуються в декларації, якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію.

Таким чином, декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності тільки за недостовірне декларування об'єктів, про які йому надали відомості члени сім'ї.

Це дає законодавчу "лазівку" недобросовісним декларантам для того, щоб не вказувати в своїх деклараціях рухоме і нерухоме майно, яким володіють або користуються їх родичі, пояснюючи це тим, що члени їх сім'ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно.

З огляду на це, президент України повернув закон до парламенту.

"Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою і передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі", - зазначив Зеленський.

Впровадження системи електронного декларування було вимогою Європейського Союзу для встановлення безвізового режиму з Україною.

Венеціанська комісія у своєму висновку від 5 травня 2021 повністю підтримала ініційовані президентом зміни щодо встановлення покарання за правопорушення, пов'язані з декларуванням, і не висловила жодних зауважень.