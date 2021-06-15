Ціна газу на європейському ринку досягла п'ятирічного максимуму - 29 євро за МВт-год – через монопольні дії російського Газпрому, повідомляє УНИАН.

"Ціна на газ на європейських майданчиках досягла майже 29 євро за МВт-год. Це максимальна ціна за останні 4-5 років. Багато факторів вплинули на таке зростання цін, але основне питання - як знизити ціну на газ", - написав глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

На думку Макогона, єдиний можливий ринковий спосіб - збільшити пропозицію. Оскільки "Газпром" володіє монопольним правом на експорт з РФ, тільки він теоретично має можливість збільшити поставки з боку РФ.

"Зараз Україна постійно пропонує ринку 62 млн куб. м на добу додаткових потужностей, але "Газпром" не поспішає їх використовувати. І це цілком зрозуміло - навіщо докладати зусиль для зменшення ціни, за якою ти продаєш газ? Для мене це зловживання "Газпромом" домінуючою позицією на ринку газу ЄС і на це Європейська комісія повинна звернути увагу" , - підкреслив глава компанії "Оператор ГТС України".

При цьому Макогон вважає, що добудова "Північного потоку-2" не вирішить існуючу проблему, тому що питання не в нестачі транзитних потужностей, а в монополії конкретного постачальника над таким потужностями – "Газпрому". Це дає йому можливість диктувати свої правила гри та нав'язувати свою цінову політику.

"Тому ЄС потрібно працювати над збільшенням не маршрутів постачання від одного постачальника, а джерел газу. У тому числі це і надання можливості іншим російським і середньоазіатським постачальникам газу транспортувати газ в ЄС через ГТС РФ і України" , - зазначив глава компанії "Оператор ГТС".

Іншим кроком, на його думку, могло б стати створення стратегічного запасу газу ЄС, у тому числі в українських сховищах газу, які є найбільшими в Європі. Стратегічний запас нафти як в США, так і в країнах ЄС вже довів свою ефективність у боротьбі зі значними коливаннями на ціну на нафту.

Макогон додав, що свого часу розглядалася ідея створення консорціуму з управління не тільки ГТС, але і ПСГ.