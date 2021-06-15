Таїланд заборонив торгівлю Dogecoin і NFT
Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) заборонила місцевим біржам торгувати мем-криптовалютами, фан-токенами і NFT, повідомляє ForkLog.
Обмеження торкнуться криптовалют, подібних Dogecoin, і предметів колекціонування у вигляді невзаємозамінних токенів.
Глава SEC Руенваді Суванмонгкол заявила, що відомство підготувало посібник для криптобірж з описом ознак заборонених для торгівлі цифрових активів.
Вони стосуються насамперед монет,
«які не мають чітких цілей або змісту, що розвиваються за тенденціями, які диктують соцмережі». Заборонені також цифрові валюти, засновані на інтернет-мемах, і нативні токени бірж.
Обмеження набрали чинності 11 червня і не мають зворотної сили. Протягом 30 днів торгові майданчики повинні переглянути свої правила, в іншому випадку це призведе до примусового делістингу монет.