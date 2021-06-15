Таїланд заборонив торгівлю Dogecoin і NFT

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) заборонила місцевим біржам торгувати мем-криптовалютами, фан-токенами і NFT, повідомляє ForkLog.

Обмеження торкнуться криптовалют, подібних Dogecoin, і предметів колекціонування у вигляді невзаємозамінних токенів.

Глава SEC Руенваді Суванмонгкол заявила, що відомство підготувало посібник для криптобірж з описом ознак заборонених для торгівлі цифрових активів.

Вони стосуються насамперед монет, «які не мають чітких цілей або змісту, що розвиваються за тенденціями, які диктують соцмережі» . Заборонені також цифрові валюти, засновані на інтернет-мемах, і нативні токени бірж.

Обмеження набрали чинності 11 червня і не мають зворотної сили. Протягом 30 днів торгові майданчики повинні переглянути свої правила, в іншому випадку це призведе до примусового делістингу монет.