ТОП-10 найпопулярніших авто з ГБО в Україні

Daewoo Lanos, ВАЗ 2109/99 та Chevrolet Aveo стали найпопулярнішими вживаними легковими автомобілями з газобалонним обладнанням в Україні у травні 2021 року. Першу модель придбали у кількості 1957 одиниць, повідомляє Обозреватель.

ВАЗ та Chevrolet реалізували у кількості 696 та 629 одиниць відповідно. Також до п’ятірки найбільш продаваних авто з ГБО увійшли Skoda Octavia (617 одиниць) та Volkswagen Passat (487 одиниць). Про це повідомили у auto.ria.

Рейтинг найбільш популярніших вживаних автомобілів з ГБО в Україні. Джерело: auto.ria

Загалом автомобілі з ГБО зайняли близько 1/5 ринку вживаних машин. Минулого місяця їх придбали близько 21 500 одиниць, що становить 20,3%.

Другий рік поспіль українці встановлюють газобалонне обладнання на 2-3 тисячі авто в місяць. У травні на газову суміш офіційно перейшли 2585 машин.

Серед "чисто-газових" легкових автомобілів, кількість яких на вторинному ринку сягнула 998 одиниць (сумарна частка – 0,9%), лідирують Hyundai Sonata LPI та KIA K5.

Рейтинг найбільш популярніших вживаних автомобілів з ГБО в Україні з 10 по 20 місце. Джерело: auto.ria

Нагадаємо, що газобалонне обладнання встановлюють на бензинові двигуни. ГБО додає трохи до вартості автомобіля і дорожче в обслуговуванні, ніж звичайний агрегат. Водночас з газом витрачається майже на 50% менше грошей на паливо.

Хоча через це ГБО часто встановлюють на таксі або корпоративні авто, і на них можна натрапити на вторинному ринку. Як відомо, ці машини зазвичай погано обслуговуються.