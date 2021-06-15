Вірастюк хоче створити центри для спортивної реабілітації ветеранів

Народний депутат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк вважає, що в Україні необхідно створити центри спортивної реабілітації для ветеранів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Необхідно відкрити реабілітаційний центр, знову-таки, що не медичний, а спортивний. Чому спортивний? Тому що фактично кожен воїн, отримуючи фізичні травми, поранення, ампутації, страждає також і посттравматичним стресовим розладом (ПТСР). І найкращим способом реалізації ветеранів від ПТСР є спорт, фізична культура", - сказав Вірастюк.

Він також вважає важливим передбачити, щоб ветерани проходили реабілітацію в таких центрах обов'язково зі своїми сім'ями, що відповідає світовій практиці, оскільки "ветеран ніколи не страждає від ПТСР сам, а разом з ним - і його сім'я".

"Тому для цього і буде створюватися реабілітаційний центр, тому що це повинен бути комплекс: басейн, тренажерний зал, місце для стрільби з лука, тобто треба включати ті види спорту, які входять в світові змагання для поранених ветеранів, наприклад, Invictus Games (9 видів спорту) або Warrior Games (12 видів спорту)".

На уточнююче питання, чи йде мова про один центр або ж передбачається створення цілої мережі по всій Україні, парламентарій відповів:

"Це дуже складний шлях, тому якщо скажу відразу про декілька центрів, то мені доведеться збрехати, а я цього не хочу. Тому варто почати з одного: дай Бог, ми це втілимо, запустимо і, можливо, з нас візьмуть приклад і в інших регіонах - і відкриють теж такі центри".

Він підкреслив, що в Україні на сьогоднішній день понад 700 тисяч осіб отримали посвідчення учасника бойових дій.

"Якщо взяти статистику проведення наших змагань, а буквально недавно, 15-16 травня, відбувся нацвідбір, тобто всього близько 300 учасників. Тобто всього 300 ветеранів знайшли в собі сили займатися фізичною культурою і спортом. А решта - або не мають такої можливості , або борються зі страхом бути непотрібними або не змогти щось", - пояснив Вірастюк.

Крім того, він повідомив про намір напрацювати законопроект про спортивну реабілітацію ветеранів.