З'явився рейтинг найбільш збиткових держкомпаній України

У 2020 році сумарний збиток 20 найбільших державних компаній склав 27,45 млрд гривень, повідомляє Українські Новини.

Із топ-20 компаній 2020 рік дев'ять закінчили зі збитком, а одинадцять - з прибутком.

Загальний збиток склав -71,05 млрд гривень, а загальний прибуток усього 43,6 млрд.

У трійку найбільш збиткових компаній увійшли "Укренерго", "Нафтогаз України" і "Укрзалізниця", причому збиток кожної з них перевищив 10 млрд гривень.

Найбільший прибуток отримав "Оператор ГТС України" - понад 28 млрд гривень, в той час як інші, що входять до трійки найбільш фінансово успішних компаній - "Укрнафта" і "Укргідроенерго" отримали трохи більше 4 млрд гривень кожна.