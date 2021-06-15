У США дитина померла через удар блискавки під час купання в морі

У США 15-річна дівчинка померла через удар блискавки, пишуть міжнародні ЗМІ.

Відомо, що 12 червня підліток купався в морі на пляжі Тайбі-Айленда (штат Джорджія), коли приблизно о 14:37 його вразила блискавка.

Пляжні медики надали дівчині першу допомогу, рятувальна служба в супроводі поліції спробувала транспортувати її до лікарні та навіть запросила вертоліт для більш швидкої доставки.

На жаль, врятувати дитину не вдалося – дівчинка померла після приїзду в лікарню, попри зусилля медпрацівників.