У США дитина померла через удар блискавки під час купання в морі
У США 15-річна дівчинка померла через удар блискавки, пишуть міжнародні ЗМІ.
Відомо, що 12 червня підліток купався в морі на пляжі Тайбі-Айленда (штат Джорджія), коли приблизно о 14:37 його вразила блискавка.
Пляжні медики надали дівчині першу допомогу, рятувальна служба в супроводі поліції спробувала транспортувати її до лікарні та навіть запросила вертоліт для більш швидкої доставки.
На жаль, врятувати дитину не вдалося – дівчинка померла після приїзду в лікарню, попри зусилля медпрацівників.