НАЗК вимагає скасувати рішення про призначення Вітренка головою Нафтогазу

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у приписі на Кабінет Міністрів України вимагає скасувати рішення про призначення головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка через конфлікт інтересів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У приписі потрібно: скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з яким Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України", підписано з ним контракт", - повідомляється на сайті НАЗК.

У НАЗК зазначили, що закон України "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року не можна приймати участі в керівництві організаціями, на які можна було впливати під час роботи на державу. Водночас таке обмеження діє незалежно від того, скільки людина працювала на посаді до звільнення.

За даними проведеного НАЗК моніторингу, Вітренко на посаді в.о. міністра енергетики в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності "Нафтогаз України".