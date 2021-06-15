Еріксен опублікував пост у соцмережі з лікарні (фото)
Один з лідерів збірної Данії Крістіан Еріксен, який втратив свідомість на полі під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії, вперше після інциденту опублікував пост у соцмережі, повідомляє УНИАН.
В Instagram Еріксен опублікував своє фото з лікарні і написав наступне:
"Всім привіт. Велике спасибі за ваші милі і приголомшливі повідомлення з усього світу. Це дуже багато значить для мене і моєї сім'ї. Я в порядку, наскільки це можливо в цих обставинах. Мені все ще потрібно пройти ряд обстежень в лікарні, але я відчуваю себе добре", - написав Еріксен.
"Тепер я вболіватиму за хлопців зі збірної Данії в наступних матчах. Грайте за всю Данію! Всього найкращого, Крістіан", - додав футболіст.
instagram.com/chriseriksen8
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому Еріксен помахав уболівальникам з вікна лікарняної палати і показав, що все добре.
Крістіан Еріксен втратив свідомість: подробиці
- 29-річний лідер збірної Данії знепритомнів наприкінці першого тайму матчу з Фінляндією. Він похитнувся і звалився на газон в момент, коли партнер по команді вкидав на нього м'яч з ауту.
- Еріксен знепритомнів, на поле вибігли лікарі. Гравці збірної Данії оточили футболіста, щоб приховати те, що відбувається від камер.
- Лікарям довелося використовувати дефібрилятор і реанімувати футболіста прямо на полі. На щастя, їм вдалося врятувати його.
- Еріксена забрали з поля з кисневою маскою. При цьому у нього були відкриті очі. Зі стадіону його доставили в лікарню.
- Слідом УЄФА повідомив, що стан футболіста стабілізовано. Пізніше стало відомо, що Еріксен знаходиться в свідомості і може говорити. Він поспілкувався зі своїми партнерами по збірній по відеозв'язку і попросив їх дограти матч.
- Зі слів головного тренера збірної Данії Каспера Юльманна і лікаря команди Мортена Босена стало відомо, що Еріксен пережив зупинку серця.