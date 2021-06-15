Еріксен опублікував пост у соцмережі з лікарні (фото)

Один з лідерів збірної Данії Крістіан Еріксен, який втратив свідомість на полі під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії, вперше після інциденту опублікував пост у соцмережі, повідомляє УНИАН.

В Instagram Еріксен опублікував своє фото з лікарні і написав наступне:

"Всім привіт. Велике спасибі за ваші милі і приголомшливі повідомлення з усього світу. Це дуже багато значить для мене і моєї сім'ї. Я в порядку, наскільки це можливо в цих обставинах. Мені все ще потрібно пройти ряд обстежень в лікарні, але я відчуваю себе добре" , - написав Еріксен.

"Тепер я вболіватиму за хлопців зі збірної Данії в наступних матчах. Грайте за всю Данію! Всього найкращого, Крістіан" , - додав футболіст.

instagram.com/chriseriksen8

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому Еріксен помахав уболівальникам з вікна лікарняної палати і показав, що все добре.

Крістіан Еріксен втратив свідомість: подробиці