Зеленський анонсував нові законодавчі ініціативи для деолігархізації

В Україні підготували законопроєкт про олігархів. Втім готуються й інші законодавчі ініціативи по цьому питанню, заявив під час форуму "Україна 30" президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

"У нас є зрозумілий план. Це перший потужний крок – закон про деолігархізацію. Далі буде ще декілька законодавчих ініціатив. Вони будуть легші. Треба буде пройти перший, такий найскладніший етап", – зазначив він.

Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, які ще закони про олігархів можуть ухвалити.

Ці закони, за його словами, мають стосуватися антимонопольних справ, медіа. Є також ідеї щодо антитрастового законодавства.

Нещодавно в Раді анонсували напрацювання ще семи законопроєктів у рамках деолігархізації.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Вони обоє підпадають під відповідні критерії.