У Києві паломники УПЦ слідують до ОП
У центрі Києва паломники УПЦ проводять масштабний хресний хід. Зараз вони направляються до Офісу президента.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
Віруючі та священики скаржаться на масштабні гоніння на Церкву, в зв'язку з цим вони хочуть передати президенту відповідне звернення.
Відзначимо, що в даний час Володимир Зеленський спілкується з журналістами в рамках форуму Україна-30, де розповідає про перспективи України в НАТО і боротьбу з олігархами.
За даними ЗМІ, учасники ходу вже підійшли до президентської канцелярії.