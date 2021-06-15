У Києві паломники УПЦ слідують до ОП

У центрі Києва паломники УПЦ проводять масштабний хресний хід. Зараз вони направляються до Офісу президента.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Віруючі та священики скаржаться на масштабні гоніння на Церкву, в зв'язку з цим вони хочуть передати президенту відповідне звернення.

Відзначимо, що в даний час Володимир Зеленський спілкується з журналістами в рамках форуму Україна-30, де розповідає про перспективи України в НАТО і боротьбу з олігархами.

За даними ЗМІ, учасники ходу вже підійшли до президентської канцелярії.