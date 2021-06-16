Евро-2020. Результаты и расписание матчей

Пусть с опозданием на год, ограничениями по количеству зрителей и в перчаточно-масочном режиме, но Евро-2020 всё-таки стартовал.

Самый аномальный турнир в истории футбола начался на старейшей арене чемпионата — Олимпийском стадионе Рима. Сборные Турции и Италии удостоились чести открыть состязание.

Похоже, нынешний чемпионат Европы подарит болельщикам всех команд полноценную гамму эмоций, от разочарования до искреннего восторга. Это первый чемпионат Европы, проходящий не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 11 стадионах 11 городов 10 государств (11 национальных ассоциаций УЕФА).

Группа А



Группа B



Группа С



Группа D

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Группа E

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Группа F

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