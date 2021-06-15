Китай обурився через критику з боку НАТО
Китай з обуренням відкидає критику з боку НАТО. Північноатлантичний альянс перебільшує загрозу, що надходить від Пекіна, і тим самим йде на конфронтацію, заявило представництво КНР в Євросоюзі у вівторок, 15 червня, повідомляє DW.
Відомство закликало НАТО
"раціонально спостерігати за розвитком" Китаю, припинити поширення різного роду
"теорій загроз" і не використовувати
"легітимні інтереси й права" Пекіна як привід для
"штучно" створюваного зіткнення.
Учасники саміту НАТО в Брюсселі в підсумковій декларації вказали, що зростання впливу Китаю і міжнародна політика Пекіна можуть
"кидати виклики", на які альянсу слід знайти відповідь.
"Політика примусу" Пекіна йде всупереч із цінностями, на яких базується НАТО, підкреслили члени блоку.
При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель під час саміту закликала інших учасників
"відшукати правильний баланс" у відносинах з Китаєм. Пекін є суперником з багатьох тем і разом з тим виступає партнером по ряду питань, зазначила глава уряду ФРН.