Китай обурився через критику з боку НАТО

Китай з обуренням відкидає критику з боку НАТО. Північноатлантичний альянс перебільшує загрозу, що надходить від Пекіна, і тим самим йде на конфронтацію, заявило представництво КНР в Євросоюзі у вівторок, 15 червня, повідомляє DW.

Відомство закликало НАТО "раціонально спостерігати за розвитком" Китаю, припинити поширення різного роду "теорій загроз" і не використовувати "легітимні інтереси й права" Пекіна як привід для "штучно" створюваного зіткнення.

Учасники саміту НАТО в Брюсселі в підсумковій декларації вказали, що зростання впливу Китаю і міжнародна політика Пекіна можуть "кидати виклики", на які альянсу слід знайти відповідь. "Політика примусу" Пекіна йде всупереч із цінностями, на яких базується НАТО, підкреслили члени блоку.