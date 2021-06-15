Знайшли новий негативний вплив алкоголю на жінок

Вчені вперше оцінили, як впливає на ймовірність зачаття вживання алкоголю в різні фази менструального циклу. Він значно зменшує ймовірність зачаття, повідомляє 24 Канал.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні вчені проаналізували дані 413 жінок у віці 19 – 41 років, за якими спостерігали протягом 19 менструальних циклів. Учасниці дослідження вели щоденники, повідомляючи, скільки алкоголю вони вживають.

Вчені виділили кілька типів вживання алкоголю учасницями: запійний (понад чотири порцій за день), частий (понад шість порцій на тиждень), помірний (від трьох до шести на тиждень). Однією порцією в дослідженні вважали маленький келих пива (355 мл) або 44 мілілітри міцного алкоголю.

Вплив алкоголю на ймовірність зачаття

Найбільш виразний був зв'язок запійного і частого вживання алкоголю під час овуляції: близько чотирнадцятого дня циклу. Однак автори підкреслюють, що часте вживання алкоголю під час будь-якої фази менструального циклу знижує ймовірність зачаття.

Часте вживання алкоголю під час другої фази циклу знижувало можливість зачаття на 44%, а під час овуляції – на 61% в порівнянні з показниками непитущих.

Кожен день запійного пияцтва в другій частині циклу був пов'язаний зі зниженням імовірності зачаття на 19%, під час овуляції – на 41%.

Імовірність зачаття протягом одного менструального циклу для непитущих жінок – близько 25%, а для помірно питущих – 20%, для жінок, які часто випивають – 11%.

Тип алкогольних напоїв не впливав на результати дослідження.