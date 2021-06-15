Три речі, які не можна робити при болях в спині

Сьогодні дуже багато людей ведуть малорухомий спосіб життя, багато часу проводять за комп'ютером, погіршила ситуацію самоізоляція і вимушене сидіння по домівках. У той час як роботоголіки скаржаться, що у них просто немає часу на рух, повідомляє Російська газета.

Насправді це питання самоорганізації та дисципліни, вважає експерт, лікар-кінезіотерапевт Леонід Дьяков. До речі, кінезіотерапія - це лікування рухом.

Найкращий вихід - це ходьба, - розповідає фахівець. І якщо людина хоче прожити активне і здорове життя, він повинен багато рухатися. Десять тисяч кроків, які визначили як оптимальну кількість кроків, яке потрібно зробити за день, - насправді це мінімальне, що можна зробити для користі своєму організму. Скажімо, для молодих, 20-річних, і 20-25 тисяч кроків насправді трохи.

Якщо все ж болі в спині, суглобах вже наздогнали людини, лікар дав три ради.

Не захоплюватися корсетами.

Щоб зрослися кістки корсет незамінний. Але коли носити його призначають всім підряд - це невірне. Тимчасове полегшення "тримач", може, і принесе, але м'язи зовсім відучаться працювати й надалі це призведе до ще більших проблем.

Не займатися самолікуванням. Буває, прихопило - ні сісти, ні встати. Людина починає слухати всіх підряд сусідів і друзів, ритися в інтернеті, пробуючи на собі всілякі, часом протилежного дії, мазі та розтирання.

Та ж біль у попереку може говорити про проблеми в м'язах або хребті, але нерідко сигналізує про серйозні патології внутрішніх органів, органів малого таза. Тому в гострий період рекомендую потрапити до фахівця, щоб не пропустити зовсім інше захворювання.

Чи не робити дослідження, вправи та масаж без консультації з лікарем. Одна і та ж біль може бути ознакою різних проблем. Деякі, трохи що, поспішають на МРТ, там знаходять, наприклад, грижу ми, і пацієнт починає активно її лікувати. А біль може бути з іншої причини. Треба розуміти, що грижа - досить поширена проблема. Багато людей живуть з нею і навіть не знають про це, в залежності від того, чи дає вона свою симптоматику або просто залишається випадковою знахідкою рентгенолога. Також деякі починають робити вправи на розтяжку. Але це не універсальний засіб, кому-то розтягуватися взагалі протипоказано. Стрейджінг як частина програми фізичної підтримки тіла, але не засоб позбавлення від болю.

Також профілактичним засобом є масаж, але і до нього можна вдаватися далеко не у всіх випадках. Бувають періоди, коли робити його просто заборонено.