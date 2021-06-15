Кулеба сподівається на отримання Україною ПДЧ в НАТО в 2022 році

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що у 2022 році НАТО надасть Україні План дій щодо членства (ПДЧ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тож, якщо врахувати контекст, це дуже добра для нас декларація. Але я завжди чесно говорю партнерам, що за добрими деклараціями мають йти добрі дії. І найкраща така дія – надання Україні ПДЧ у 2022 році", – написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Зокрема, міністр зазначив, що ще за кілька днів до саміту НАТО згадки про ПДЧ для України не було в тексті декларації за підсумками саміту НАТО в Брюсселі 14 червня.

"Це правда, що ми її буквально вигризли в останній момент завдяки власній наполегливості, чесній розмові з НАТО та твердій підтримці ключових наших друзів", – пояснив він.

Крім того, Кулеба зазначив, що декларації самітів НАТО ухвалювали у 2014, 2016 та 2018 роках.

"У жодній з них союзники ПДЧ для України не згадували. Могли, але не згадували. Хоча в цей час Україна воювала і заслуговувала на таку підтримку", – вважає він.

За його словами, декларація саміту має набагато ширший контекст.

"Це, по суті, план дій нового НАТО, в якому США помирилися з рештою союзників, і тепер з новими силами Альянс працюватиме над досягненням поставлених цілей, підтримкою визначених друзів, у тому числі України, та стримуванням визначених суперників, у тому числі Росії", – сказав міністр.

Кулеба наголосив, що для отримання ПДЧ Україна вже зробила достатньо реформ.

"Коли нам кажуть "давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: скільки ще? Ми повинні продовжувати реформи, але ми не повинні миритися з ситуацією, коли окремі держави-члени НАТО реформи в Україні використовують як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію", – додав він.

Глава МЗС України заявив, що Україна буде членом НАТО.