Укравтодор відмовиться від середнього ремонту на користь капітального
Служби автомобільних доріг України в зв'язку з вступом в силу ДСТУ 8747 з 2022 року у всіх нових дорожніх проектах відмовляться від поточного середнього ремонту на користь капітального ремонту, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Укравтодор", зокрема, пояснює, що згідно з новими державними стандартами, встановлюється тільки два види ремонтів: капітальний і поточний. При цьому ті об'єкти, на яких вже розпочато роботи з поточного середнього ремонту, будуть закінчуватися в його рамках.
Говорячи про те, чому це необхідно, в агентстві відзначили, що основна мережа доріг України побудована ще в радянські часи, в 70-80 роках. Якщо говорити про обсяги мережі - це 120 тис. км доріг місцевого значення і близько 47 тис. км доріг державного значення. А побудовані 50 років тому автодороги не розраховані на сучасні транспортні навантаження. При цьому відсутність ремонту десятиліттями призвело до того, що більшість мереж вкрай зношене.
"З 2008 року, коли змінилися будівельні норми, мережа доріг не відновлювалася масово капітальним ремонтом. Замість нього широко застосовувався поточний середній ремонт. Якщо норматив від капітального ремонту потребує обов'язкового зміцнення підстави дороги, то при поточному середньому це рішення залишається за замовником", - пояснили в агентстві.