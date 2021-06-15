Укравтодор відмовиться від середнього ремонту на користь капітального

Служби автомобільних доріг України в зв'язку з вступом в силу ДСТУ 8747 з 2022 року у всіх нових дорожніх проектах відмовляться від поточного середнього ремонту на користь капітального ремонту, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Укравтодор", зокрема, пояснює, що згідно з новими державними стандартами, встановлюється тільки два види ремонтів: капітальний і поточний. При цьому ті об'єкти, на яких вже розпочато роботи з поточного середнього ремонту, будуть закінчуватися в його рамках.

Говорячи про те, чому це необхідно, в агентстві відзначили, що основна мережа доріг України побудована ще в радянські часи, в 70-80 роках. Якщо говорити про обсяги мережі - це 120 тис. км доріг місцевого значення і близько 47 тис. км доріг державного значення. А побудовані 50 років тому автодороги не розраховані на сучасні транспортні навантаження. При цьому відсутність ремонту десятиліттями призвело до того, що більшість мереж вкрай зношене.