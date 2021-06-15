Тихановську прибрали з міждержавного розшуку

Білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську виключили з бази даних міждержавного розшуку. Рішення прийнято з ініціативи Білорусі. Про це, посилаючись на ﻿Міністерство внутрішніх справ Росії, повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, міждержавний розшук оголошується тільки на території країн-учасниць СНД, якщо є підстави вважати, що розшукуваний виїхав в іншу державу цієї співдружності або є дані про наявність родинних та інших зв'язків на території однієї або декількох країн СНД.

Це не те ж саме, що і міжнародний розшук, оскільки останній глобальний і в ньому залучений Інтерпол.

Білорусь оголосила Світлану Тихановську у міжнародний розшук у жовтні 2020 року. Її підозрюють у нібито закликах до повалення конституційного ладу.

Також повідомлялося про намір Мінська оголосити її в міжнародний розшук за статтею про тероризм.