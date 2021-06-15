Зеленський поділився думками щодо розпуску Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі неухвалення Верховною Радою закону про деолігархізацію, розпускати парламент не має сенсу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що сьогодні Україні потрібна стабільність, тому й закони є такі – деолігархічні або закон про референдум, коли можна спокійно розв'язувати питання. Тому є і закон про зняття недоторканності, і закон про імпічмент. Все має регулюватися на законодавчому рівні... Я вважаю, що розпускати сьогодні Верховну Раду немає сенсу з точки зору стабільності", – розповів Зеленський під час спілкування з журналістами на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

За словами глави держави, він "упевнений у партії "Слуга народу", яка має підтримати законопроєкт" .

"Є ще й декілька демократичних партій, як вони себе називають. Я думаю, що вони теж мають підтримати цю ініціативу, попри те, що це була моя ініціатива, а не їхня. Хоча нехай у майбутньому і скажуть, що це була спільна ініціатива. Нині головне – пройти цей процес. Це цивілізований вихід із-під впливу олігархів – для держави, бізнесу, окремих чиновників і для олігархів", – додав він.

Водночас, як зазначив Зеленський, "у разі, якщо так трапиться, що парламентарії захочуть перетворитися із законодавців на бізнесменів, то президент очікуватиме підтримки в суспільстві" .