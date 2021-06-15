AstraZeneca поділилася результатами лікування коронавірусу антитілами

Англо-шведський виробник ліків AstraZeneca заявив, що лікування антитілами не допомогло запобігти COVID-19, пишуть іноземні ЗМІ.

Компанія заявила, що учасниками випробування були невакциновані дорослі старше 18 років з підтвердженим контактом з людиною, хворою коронавірусом протягом останніх восьми днів.

"Хоча це випробування не досягло основної кінцевої точки відносно симптоматичного захворювання, ми натхнені захистом, що спостерігається у учасників з негативним результатом ПЛР після лікування AZD7442", - заявила Мене Пангалос, виконавчий віце-президент AstraZeneca.

У жовтні компанія AstraZeneca привернула швейцарського контрактного виробника Lonza для виробництва препарату на основі антитіл. AZD7442 розробляється за підтримки уряду США. У березні AstraZeneca оголосила про угоду з урядом США на поставку до півмільйона доз AZD7442.