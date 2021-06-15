Кабмин обжалует в суде предписание НАПК убрать Витренко из Нафтогаза
Кабинет министров Украины обжалует предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - написал министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в "Фейсбук".
Глава Минюста отметил, что НАПК играет важную роль в реализации антикоррупционной политики, поэтому позиция этого органа не может оставаться без внимания и игнорироваться, однако
"остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит".
При этом Малюська обратил внимание, что хоть НАПК и подконтрольно Кабмину, последний пойдет в суд, а не будет использовать политическое влияние на подчиненный орган.
Как сообщалось, НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
В НАПК отмечают, что закон Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство. При этом такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.
По данным проведенного НАПК мониторинга, Витренко на должности и.о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаз Украины".
В свою очередь, в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в судебном порядке. В НАК также сообщили, что отсутствие нарушений норм закона при заключении трудового контракта с Витренко подтверждено выводом Института государства и права им. Корецкого.