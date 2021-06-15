Зеленський запропонував відкривати на вокзалах кінотеатри

Президент України Володимир Зеленський запропонував переобладнати вокзали під кінотеатри, повідомляє Андрій Павловський.

За словами глави держави, УЗ є банкрутом з боргами в сотні мільйонів доларів і "без сліз на це не можна дивитися".

Попри статус стратегічного підприємства, Зеленський не бачить проблем у передачі вокзалів у концесію приватним організаціям, які налагодять там роботу магазинів, кафе, кінотеатрів.

"Немає проблем, щоб зайшли круті ритейлери", - упевнений глава держави.

Президент вважає, що така ініціатива може допомогти вийти "Укрзалізниці" з патового фінансового становища.