Кількість антивакцинаторів в Україні впала нижче 50%

Наприкінці травня 2021 року 43% опитаних українців заявили, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. Ще у березні таких було 51,5%, посилаючись на дані Центру Разумкова, повідомляє РБК-Україна.

За даними опитування, з 12% до 19% зросла частка тих, хто має намір зробити щеплення в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), з 16% до 19% – частка тих, хто мають намір це зробити, але пізніше, 10% (стільки ж, як і в березні) мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон).

Джерело: Центр Разумкова

Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення від COVID-19, 59% готові роботи його лише за умови, що воно буде безкоштовним (це більше, ніж у березні, на 7%), 23% з-поміж них готові платити за нього, а ще 6% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою.

Джерело: Центр Разумкова

Ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, частіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 31% тих, хто не має наміру робити щеплення). Хоча у порівнянні з березнем частка тих, хто не довіряє вакцині, зменшилася (тоді вона становила 45% тих, хто відмовлявся від щеплення).

Крім того, 30% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що, на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 15% – тим, що вже перехворіли на коронавірус, 12% мають медичні протипоказання, 7,5% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Дослідження проведено Центром Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року серед 2017 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.