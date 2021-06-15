Чи буде в Україні патронний завод

Днями Державний концерн "Укроборонпром" домовився про співпрацю з канадськими компаніями GL Munitions Inc. і Waterbury-Farrel по будівництву в Україні патронного заводу, повідомляє Depo.ua.

Очевидно, щоб підкреслити серйозність намірів, перед підписанням угоди українською стороною було підписано меморандум з Агентством уряду Канади щодо розуміння і співпраці в оборонно-промисловій сфері, аерокосмічній діяльності та виробництві боєприпасів.

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва, цей проект повинен вирішити одну з головних проблем української оборонної промисловості - відсутність повноцінного патронного заводу, який Україна втратила в 2014 після окупації Луганська.

Хто буде будувати патронний завод

Відповідно до підписаної угоди, канадська компанія Waterbury Farrel спільно з іншого канадською компанією GL Munitions INC, Державним концерном "Укроборонпром" і Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" повинні створити в Україні підприємство з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї.

З українськими компаніями все зрозуміло. ДАХК "Артем" є відомим виробником боєприпасів, зокрема - авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря" , автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет і тому подібного.

А "Укроборонпром" - це державна надбудова (деякі називають її "прокладкою"), без якої в Україні не обходиться жодне державне виробництво озброєння. Що стосується канадців, то тут все набагато цікавіше. Компанія Waterbury Farrel заснована в 1851 році і є підрозділом всесвітньо відомого виробника зброї Magnum Integrated Technologies Inc.

Сама ж Waterbury Farrel є світовим лідером в розробці і виробництві високопродуктивних пресів, прокатних станів, дротяних і стрижневих фрез і виробів з металопродукції, які обслуговують різних комерційних і державних замовників. Зараз вона бере участь відразу в декількох великих міжнародних проектах в оборонній галузі. Простіше кажучи - компанія зі світовим ім'ям, авторитет якої не викликає сумнівів.

А ось з іншою фірмою не все так однозначно. Корпорація GL Munitions Inc. (Розташована за адресою 777 Bay St. Suite 2803 Toronto) створена всього півтора місяці тому - 19 квітень 2021 роки, і навіть не має робочого сайту.

Правда, не варто відразу кричати "зрада" - в західному світі поширені випадки, коли під державні гарантії створюються окремі юридичні особи для реалізації конкретних проектів. Хоча, звичайно, за українськими "традиціями" такі компанії створюються переважно для відмивання коштів. Однак якось слабо віриться в те, що канадці будуть грати в такі брудні ігри, та ще й під гарантії свого уряду.

Що це буде за завод

На жаль, поки ні українська, ні канадська сторони не надали офіційної інформації про те, який саме асортимент боєприпасів буде виробляти новий завод.

Однак, з огляду на згадки про Луганський патронний завод, який він повинен замінити, можна припустити, що буде проводитися аналогічний асортимент. До того ж неодноразово звучали заяви з Міноборони про необхідність власного виробництва патронів калібром від 5,45 мм до 14,5 мм.

Взагалі, питання власного виробництва боєприпасів для України сьогодні дуже актуальне, адже країна знаходиться в стані хоч і не оголошеної, але все ж війни. Навіть під час "режимів тиші" і різного роду "перемир'я", українським військовослужбовцям щодня доводиться стріляти з різних видів стрілецької зброї (воно не заборонене Мінській угоді), спустошуючи тим самим склади, які дісталися у спадок ще від СРСР.

А з поповненням цих самих складів, як ми всі знаємо, у нас поки якщо не біда, то десь близько до цього. Про Луганському патронному заводі ми вже згадували - тепер про нього можна забути. А радянські запаси мало того, що не бездонні і часто некондиційних, так ще і внаслідок останніх диверсій істотно "проріділи".

Звичайно, боєприпаси на складах не закінчаться завтра-післязавтра. Крім того, латиші з поляками виручають - в рамках міжнародного співробітництва задешево продають Україні свої запаси часів Варшавського договору (самі вони давно перейшли на стандарти НАТО).

Зокрема відомо, що Литва в 2016 році передала Україні 150 тонн боєприпасів, переважно патронів для АК-47. Але вічно так тривати не буде, а на будівництво, запуск і налагодження власного заводу, за оцінками фахівців, має піти не менше 2-3-х років. Поки ж його ще навіть не почали будувати. Хоча і не раз намагалися.

Історія попередніх спроб

У липні 2017 року п'ятий президент Петро Порошенко запропонував побудувати в Україні завод боєприпасів замість втраченого Луганського патронного заводу і виділити на це 1,4 млрд грн.

Цю тему підхопив тодішній заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко. Зокрема він повідомляв, що на фондах Міноборони планується виробляти патрони від 5,45 мм до 14,5 мм, а також артилерійські снаряди стандарту НАТО.

Навіть було оголошено, що для виконання програми розвитку виробництва боєприпасів, яка передбачає реанімацію підприємств і створення нових, МЕРТ провело процедуру закупівлі лінії виробництва корпусів снарядів і гільз калібру 100-155 мм, адже планується перехід на основний калібр, який використовують країни НАТО - 155- мм.

"Все обладнання, яке закуповується і буде поставлятися в рамках цієї програми, буде адаптовано під стандарти НАТО. Вироблятися ці снаряди, швидше за все, будуть на ДАХК "Артем ", - повідомили тоді в міністерстві.

Однак в 2019 році вже колишнього заступника міністра Юрія Бровченко заарештували за привласнення коштів, витрачених на фіктивне придбання ліній виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів США.

Паралельним курсом в серпні 2017 року мер Миколаєва Олександр Сенкевич пропонував тодішньому керівнику "Укроборонпрому" Роману Романову розглянути Миколаїв, як базу для будівництва патронного заводу.

"У Миколаєві є "Індустріальна зона 2", яка має вихід до портів, всі необхідні комунікації, а також вихід в спецпорт "Ольвія", де облаштовані склади для зберігання продукції, є охорона тощо. Упевнений, що це буде хороше капіталовкладення, особливо з огляду на те, що патрони потрібні, щоб захищати нашу державу", - звернувся тоді Сенкевич до Романова.

Романов у відповідь пообіцяв, що в разі, коли будівництво патронного заводу доручать "Укроборонпрому", пропозицію Миколаєва буде обов'язково розглянуто. На тому все і завершилося.

У грудні 2019 року повідомлялося про плани будівництва патронного заводу приватним інвестором на території індустріального парку "Павлоград" в Дніпропетровській області. Передбачалося, що цей патронний завод стане першим підприємством, зведеним "з нуля" в індустріальних парках області.

"Уже навесні компанія "Конкорд-Інжиніринг" планує почати будівництво патронного заводу. Цей промисловий об'єкт зведуть за новітніми технологіями. Там створять 300 робочих місць", - обіцяв тоді директор інвестиційно-інноваційного центру Дніпропетровської ОДА Олександр Коломійцев.

Однак завод в Павлограді досі не запрацював. Ну і не можна не згадати, що вже третій рік "будує" свій патронний завод Міністерство оборони України. На створення виробництва боєприпасів на арсеналах Міноборони планується витратити 300 млн грн. Однак ці плани переписуються з року в рік, а виробництво досі не почалося.

Що вдалося зробити

Однак не обійшлося і без позитиву. З успішних кейсів можна згадати, що в грудні 2018 року на Вінницькому заводі "Форт" почала діяти лінія повного циклу виробництва патронів калібрів 9х18 мм і 9х19 мм для пістолетів. Це пістолети для поліцейських, нацгвардейцев, прикордонників, тобто для всіх підрозділів системи МВС.

Крім цього, в 2019 році в Києві запустили виробництво патронів 7,62 × 51 мм (калібр НАТО) приватною компанією "Зброяр", які вже пройшли випробування і закуповуються Збройними силами України для нових вітчизняних гвинтівок UAR-10 і UAR-008, які також надходять на озброєння.

Але, за великим рахунком, все це - крапля в морі. Ні асортимент, ні обсяги цих заводів поки не можуть покрити всі потреби українських силових підрозділів.

Очевидно, що власний завод з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї Україна потрібен. І розмови про його створення ведуться вже не один рік. Втім, в силу різних обставин (бюрократія, корупція і т.д.), до переходу від слів до справи досі не дійшло.

Можна навіть сказати, що в Україні це питання рухається по спіралі і зараз спостерігається черговий виток. Чи стане він, на відміну від усіх попередніх, успішним - побачимо лише з часом. Як побачимо і те, наскільки серйозним партнером виявиться канадська фірма-одноденка.

Руслан Рудомський