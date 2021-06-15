МАУ припиняє роботу свого представництва у Москві

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) вирішила припинити діяльність свого підрозділу в Російській Федерації, розташованого у Москві, повідомляє Интерфакс-Украина.

Згідно з повідомленням авіакомпанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, таке рішення ухвалила спостережна рада через скорочення штату працівників МАУ і зниження витрат на представництва.

Як повідомлялося, у вересні 2020 року МАУ припинила діяльність своїх підрозділів у Туркменістані, Узбекистані та Білорусі, а в жовтні - у Швейцарії, Іспанії, Італії, Німеччині та Австрії.

У червні поточного року МАУ вирішила закрити представництво в Китаї.